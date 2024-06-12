В МИД РФ до выдворения коррреспондента ТАСС вызывали посла Австрии

Посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер примерно за две недели до выдворения корреспондента ТАСС Ивана Попова из республики был вызван в Министерство иностранных дел РФ для выяснения претензий Вены в отношении российских журналистов.
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