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Школьников Ноябрьска обучили коммунальной грамоте

Школьников Ноябрьска обучили коммунальной грамоте

Для ноябрьских подростков провели экскурсию в ЕРИЦ. Как здесь всё устроено? Кто работает с потребителями? За какие ресурсы платят горожане? Как формируются квитанции и доставляются получателям? Как подать данные счётчиков дистанционно не выходя из дома? Всё это из первых уст гости экскурсии узнали от специалистов центра.

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