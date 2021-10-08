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Европарламент: интеграция России и Белоруссии нелегитимна

Европарламент: интеграция России и Белоруссии нелегитимна

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге подавляющим числом голосов была принята резолюция, в которой указывается на необходимость дополнительных мер против России, если она продолжит интеграцию с Белоруссией и милитаризацию республики.

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