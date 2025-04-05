Минстрой РФ хочет запустить программу возрождения промышленных предприятий Донбасса и Новороссии

Минстрой РФ разработает новые меры поддержки предприятий Донбасса и Новороссии. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алмаз Хусаинов в ходе форума «Интеграция-2025», который проходит в Ростове-на-Дону.
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