Болгарский эксперт Желев: Русская церковь в Софии должна открыться как можно скорее

Политические распри не должны задевать права верующих, поэтому русская церковь, закрытая после высылки из Болгарии настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, должна быть открыта как можно скорее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии