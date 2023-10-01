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Болгарский эксперт Желев: Русская церковь в Софии должна открыться как можно скорее

Болгарский эксперт Желев: Русская церковь в Софии должна открыться как можно скорее

Политические распри не должны задевать права верующих, поэтому русская церковь, закрытая после высылки из Болгарии настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, должна быть открыта как можно скорее.

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