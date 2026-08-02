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Царьград

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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Игры Содружества в Шотландии

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Игры Содружества в Шотландии

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми посетили Игры Содружества в Шотландии. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи встретились с бронзовыми призёрами соревнований, гимнастками Эбигейл и Эмили Ропер.

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