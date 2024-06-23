День города в Вязьме открылся спортивным праздником

Сегодня, 23 июня, в Вязьме Смоленской области отмечают 785-летие города. Жителей Вяземского района и гостей ждёт большая праздничная программа: приветствие официальных делегаций городов-побратимов, чествование почётных жителей города и ветеранов, выступление художественных коллективов.
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