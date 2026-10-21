Новейший зенитный комплекс «Цитадель» уже применяется для прикрытия важных объектов, поражая как малоразмерные FPV-дроны, так и тяжелые беспилотники самолетного типа и крылатые ракеты.
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