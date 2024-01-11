Диверсанты со сверлами: в Германии ищут, кто наделал дыр в новом газопроводе

ИМ

Ильдус Мамлеев

Можно конечно обвинить в этом, как обычно, Петрова с Башировым, но тут не увязочка вышла они все новогодние праздники пьяными были (надо же людям, хоть как то нервный стресс снимать), а больше на такое из России просто ни кто не способен. Так что для немцев остаётся одна версия "закляти украински хлопчики", все другие версии просто не жизнеспособны, к сожалению, а ведь им так хотелось...