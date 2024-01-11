В Германии разгорается скандал вокруг диверсии на газопроводе. Он должен был покрывать 8,5% потребностей страны, гнать сжиженный газ от терминала на Эльбе.
Диверсанты со сверлами: в Германии ищут, кто наделал дыр в новом газопроводе
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Можно конечно обвинить в этом, как обычно, Петрова с Башировым, но тут не увязочка вышла они все новогодние праздники пьяными были (надо же людям, хоть как то нервный стресс снимать), а больше на такое из России просто ни кто не способен. Так что для немцев остаётся одна версия "закляти украински хлопчики", все другие версии просто не жизнеспособны, к сожалению, а ведь им так хотелось...
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6 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Пока Россия пила, пьет и будет пить - НИКТО и НИКОГДА не поставит ее на колени!
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6 час.
W
Walery
Нет у США запасов газа для его поставок в ФРГ. Вот и были задействованы агентура и дипломаты... все точь в точь как с СП 1 и 2. Ну.., масштабы не такие, но результаты пугают. Не так ли?
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2 час.
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