Поменяли дисплей на островке в тц, iPhone 12 pro

-оригинальный экран (странно, в том сервисе нам удалось его отсоединить, но мы его не припаяли, клиент дал в комплекте) Начнем с тачскрина, пощупав капли на разъеме тачскрина на плате, я обнаружил, что между самим разъемом и платой нет связи, быстро заменил разъем на новый (тот, что на плате был плохо поврежден), тачскрин ожил.
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