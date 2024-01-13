Поменяли дисплей на островке в тц, iPhone 12 pro

﻿﻿-оригинальный экран (странно, в том сервисе нам удалось его отсоединить, но мы его не припаяли, клиент дал в комплекте) Начнем с тачскрина, пощупав капли на разъеме тачскрина на плате, я обнаружил, что между самим разъемом и платой нет связи, быстро заменил разъем на новый (тот, что на плате был плохо поврежден), тачскрин ожил.