«Остановка Луны»: в какие даты 2025 года может измениться все Алёна Юрьева В 2025 году небесная картина нас порадует рядом удивительных астрономических явлений, среди которых особое внимание заслуживает «остановка Луны» — редкое событие, происходящее раз в 18,6 лет.
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