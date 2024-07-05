«Остановка Луны»: в какие даты 2025 года может измениться все Алёна Юрьева В 2025 году небесная картина нас порадует рядом удивительных астрономических явлений, среди которых особое внимание заслуживает «остановка Луны» — редкое событие, происходящее раз в 18,6 лет.