Терпение России не безгранично: Антонов - о размещении ракет США в Германии

США планируют разместить в Германии зенитные ракеты SM-6, ракеты Tomahawk и гиперзвуковое оружие. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал данное решение Штатов, указав на то, что терпение у России к провокациям не безгранично.
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