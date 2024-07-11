Терпение России не безгранично: Антонов - о размещении ракет США в Германии

США планируют разместить в Германии зенитные ракеты SM-6, ракеты Tomahawk и гиперзвуковое оружие. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал данное решение Штатов, указав на то, что терпение у России к провокациям не безгранично.