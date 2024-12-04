FT: генсек НАТО предупредил Трампа о подвохе в сделке по Украине

Global Look Press/Adam Schultz/White House Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о том, что соглашение по Украине может нести в себе угрозу, сообщили в газете Financial Times.
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