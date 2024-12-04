РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Григорий Терещенко
    Как пиндосы скажут, так и будет.Шольц назвал абсу...
  • Сергей Карабухин
    Очередной постановочный ФЕЙК идиота-конченного-наркомана-фашиста-Зеленского. Гнида-Зеленский только и умеет создавать...Пашинян назвал "н...
  • Сергей Карабухин
    ..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человече...В США заявили, чт...

FT: генсек НАТО предупредил Трампа о подвохе в сделке по Украине

FT: генсек НАТО предупредил Трампа о подвохе в сделке по Украине

Global Look Press/Adam Schultz/White House Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о том, что соглашение по Украине может нести в себе угрозу, сообщили в газете Financial Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх