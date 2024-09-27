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Раскрыты риски при покупке вторичного жилья

Раскрыты риски при покупке вторичного жилья

Не стоит приобретать квартиру, если предыдущий владелец купил ее с помощью материнского капитала. Это и ряд других обстоятельств, которые несут риски для покупателя вторичной недвижимости, раскрыл профессор НИУ МГСУ Кирилла Кулакова в беседе с радио Sputnik.

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