Пашинян переходит к решающему этапу разрыва Армении с Россией

Пришедший к власти в качестве лидера «бархатной революции» в бейсболке и рюкзачком за спиной Никол Пашинян, после своего переназначения премьер-министром по итогам сомнительных выборов, результаты которого не признаны ни оппозицией, ни Москвой, перешёл к решающему – репрессивному - этапу политической кампании по отрыву Армении от России.