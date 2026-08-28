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Несекретные материалы

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Пашинян переходит к решающему этапу разрыва Армении с Россией

Пашинян переходит к решающему этапу разрыва Армении с Россией

Пришедший к власти в качестве лидера «бархатной революции» в бейсболке и рюкзачком за спиной Никол Пашинян, после своего переназначения премьер-министром по итогам сомнительных выборов, результаты которого не признаны ни оппозицией, ни Москвой, перешёл к решающему – репрессивному - этапу политической кампании по отрыву Армении от России.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Хоть бы по примеру Трампа выкрасть Пашиняшку и судить как СШа выкрали Мадуро
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1 м.
Алекс Сэм
А почему он ещё жив?
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1 м.