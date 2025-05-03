Фестиваль навруз открылся танцем восьми красавиц

В Душанбе открылся Международный фестиваль профессиональных театров «Навруз». В день Первомая в столицу Таджикистана начали прибывать театры из Армении, Азербайджана, России, Казахстана, Узбекистана, Ирана.
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