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Капитуляция Украины запущена. Начались большие переговоры

Капитуляция Украины запущена. Начались большие переговоры

Западные страны запустили процесс фактической капитуляции Украины на политической арене. Глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил о старте больших переговоров с США, Великобританией, Германией и Францией.

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