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Офис Гутерриша: ООН крайне обеспокоена ударами Израиля по пригороду Бейрута

Офис Гутерриша: ООН крайне обеспокоена ударами Израиля по пригороду Бейрута

ООН крайне обеспокоена ударами, которые нанес Израиль по пригороду Бейрута. С соответствующим заявлением выступили в офисе генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша, информирует ТАСС.

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