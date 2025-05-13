GOLOS.EU ‣ Голо...
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU ‣ Голос Правды. Украина онлайн

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    ЕЛЕНА МАРКОСЯН, а какое твоё свинячье дело, что делает Россия у себя?Елена Маркосян: Р...
  • Eduard
    Чем раньше тем лучше,пора это шоу заканчивать! Если Европа хочет крови она ею умоется!Татьяна Монтян: Т...
  • Eduard
    Давно пора!Артём Дмитрук: Зе...

Максим Гольдарб: «Мир или шашечки?» Как Украина пытается сыграть в переговоры с пустыми карточками

Максим Гольдарб: «Мир или шашечки?» Как Украина пытается сыграть в переговоры с пустыми карточками

Мирные переговоры в Стамбуле — это ключ к будущему Украины, несмотря на участие России? Какие реальные шансы на присутствие Путина и Трампа на переговорах? Действительно ли заявление Зеленского о личном присутствии — это серьезный шаг или просто пиар-ход? «Вам ехать или шашечки?» — этот знаменитый анекдот отражает суть ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх