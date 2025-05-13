Максим Гольдарб: «Мир или шашечки?» Как Украина пытается сыграть в переговоры с пустыми карточками

Мирные переговоры в Стамбуле — это ключ к будущему Украины, несмотря на участие России? Какие реальные шансы на присутствие Путина и Трампа на переговорах? Действительно ли заявление Зеленского о личном присутствии — это серьезный шаг или просто пиар-ход? «Вам ехать или шашечки?» — этот знаменитый анекдот отражает суть ситуации.