БРИКС обогнал G7: Путин назвал новые локомотивы мировой экономики

REUTERS /Alexander Kazakov/Pool Партнерство в военной и гражданской сферах, переход во взаимных расчетах с доллара на нацвалюты, привлечение инвестиций в самые масштабные и перспективные проекты, - все это обсудили 11 сентября в столице Индии.
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