Алкоголик в семье. Разбираю тему.

Позитив для оптимистовПолитикаАлкоголик в семье. Разбираю тему. Тема для тех женщин, у кого много сил и времени на неблагодарный труд. Рубрика #в_ответ_на_комментарии.Вернуться к статье299НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейБывших алкоголиков не бывает.Дмитрий БаклановВ наркологии нет диагноза "вылечился", есть понятие "в стадии ремиссии".Тамара КонцевенкоУ каждого в мозгу есть свой выключатель.Пока алкаш его не обнаружит у себя- ваши старания тщетны.Дмитрий БаклановНе выключатель, а переключатель. Наркотики бросить нельзя, можно только заменить. Наркотиком-заменителем будет что-то то же дающее чувство эйфории, например деятельность несущая разрушение не себе. Создание и активное участие в группе анонимных алкоголиков. С точки зрения алкоголика он этим наносит вред людям пытающимся завязать...Максим ШишкинРасстался недавно с такой. Год только продержалась. Алкоголизм неизлечим. Алкоголиков и наркоманов надо собирать и изолировать от общества в отдельных гетто. Трудовых лагерях. Лишать родительских прав, оставляя детей на попечение других родственников или устраивая в приемные семьи.Elena MatveevaСогласна. Раньше были такие алкодиспансеры. Принудительного лечения. Ну хоть как-то алкоголиками занимались, изолировали, и заставляли работать на общество. Если не пропащий - могло помочь.Дмитрий БаклановВ те времена для отправки в ЛТП нужно было заявление от живущего с алкоголиком человека(подойдет сосед по коммуналке), рапорт участкового и резолюция нарколога. В наше коррумпированое время вы можете гарантировать что сами не уедете в ЛТП, допустим по заявлению своего проживающего с вами родственника?Elena MatveevaПредприятие направляло. Заявление в Завком, а дальше - автоматом. Сейчас нет ЛТП, просто наркодиспансеры, там нет трудотерапии и в этом большая разница. Хоть вытрезвители вернули, уже хорошо.Vera Kocheleva (Кошелева)Не излечить,а заместить.Алкоголь всегда будет сидеть гвоздем в мозгу..а пить или не пить-ему решать.Василиса ОдинМне с детства было плевать на алкоголиков. Для меня это не люди.Дмитрий БаклановА если бы это были твои мать или отец?Василиса ОдинИстория не знает сослагательного наклонения. Мои родители были трезвенники, и я выросла с знанием, что именно трезвость - нормальное состояние человека, уважающего себя. А пьяные заходили к нам во двор справить нужду, насмотрелась до отвращения на них. Да, а еще пьяный пахан моей подруги на моих глазах ударил ее, девочку, ногой в живот. Ну, когда бьют женщин ногой в живот, это вызывает примерно те же чувства к ним, ногоборцам. Лютую ненависть.СергейХороший у Вас был двор, даже пьяным разрешалось зайти и справить нужду. У нас такого не было.Василиса ОдинДвор был страшный, проходной через подъезд с выходом на местную речку, вокруг домА колодцем, арка, через которую въезжала телега с лошадью. Привозила в магазин с черного хода продукты. Однажды лошадь меня укусила за пальто (к счастью, толстое, на ватине, сшитое бабушкой), когда я мимо нее протискивалась бочком через подворотню во двор к своему подъезду. А еще во дворе были двухэтажные дровяные сараи и большая допотопная помойка, вонючая донельзя. Все дома были еще дореволюционные. И мощение булыжником.Дмитрий БаклановВы принадлежите к самому страшному виду алкоголиков - никогда не пьющему! Это как в религии есть верующие, есть атеисты и есть агностики. Атеисты не верят и другим не дают. Так и вы - мне не нравиться и вам НЕ ДАМ выпить. Но алкоголь употребляет подавляющее большинство населения.СергейУ нас дорога была вымощена булыжником, когда едешь капец как трясёт. Сейчас асфальт.Василиса ОдинПочему никогда? Иногда и хорошее вино - бокальчик. А состояние опьянения мне неприятно. Муж мог немного выпить, но не до состояния риз. Я нкогда его не упрекала. Но человек, теряющий себя и требующий алкоголя как лекарства мне не друг.Василиса ОдинНу, конечно, это же детские воспоминания. Теперь и двора того нет, и дом перестроили.)) А он мне иногда снится, но я не могу войти, потому что при попытке войти, он уменьшается.)) А арка и магазины остались, хотя и перепрофилированы.СергейДаа, хорошо было в детстве, никаких забот, учись, гуляй. Но так хотелось побыстрее вырасти, взрослым же можно всё, так думалось в детстве )Владимир EвтушенкоИни одного комментария от умного человека. Все судят о людях, не побывавших в их шкуре, при этом считая себя умниками. Излечить алкоголизм невозможно, пока сам человек не осознает, что он находится на краю бездны. Пока он сам не решит, что питьё его губит. И тогда, когда олн завяжет с алкоголем, его с пукти уже не сбить.Максим ШишкинВладимир, мы с Вами, как правило, на одной волне, но по данному вопросу все же есть у нас разночтения... Не надо быть в шкуре алкоголика. Достаточно побывать в роли близкого человека алкоголика...Анна ЭржибоваСоседа поили пока не выкинули из квартиры,в итоге три года скитался везде спал как мог,однажды пришёл за паспортом(документы у меня хранились чтобы не потерял)завязал,сходили оформили пенсию инвалидность,было сказано что если не завяжет потеряет глаз(один слеп другой еле видит)и ноги,сейчас при монастыре помогает как и ему подобные,моей заслуги нет но рада что достучаласьЛюдмила СпицынаАлкоголизм излечим только в одном случае, если сам человек решил завязать навсегда!ирина Северова северова (гуляева)Алкоголизм ? Ну , какая же это "болезнь " ? Хамская ,животная ,маргинальная зависимость и больше ничего. Стыдно сравнивать таких "больных" с реальными больными людьми и тратить на них наши деньги. Диспансеры , лекарства , медперсонал - ДЛЯ КОГО ? Для опустившихся полуживотных , которые норовят переложить свои проблемы на общество и людей , которые не имеют к ним никакого отношения. Я НЕ ХОЧУ ТРАТИТЬ на алкоголиков СВОИ ДЕНЬГИ , в виде налогов. Мне все равно что с ними будет. Это их ВЫБОРМарина МаксимоваИзлечиться так ,чтобы вполне, нельзя. Ремиссия, которая зависит от самосознания человека, больше ни от чего.Наум НаумовПрежде, чем рассуждать о лечении алкоголика, надо выяснить причины алкоголизма человека. А главная причина, в отсутствии смысла жизни у безбожников. Людям 74 года трындели, что смысл жизни в самой жизни и получении удовольствий. А у меня, по соседству Храм, у них там создали общину из бывших алкоголиков и вполне успешно лечат и поддерживают алкашей. Человек пришедший к Богу, начинает понимать, зачем он в этот мир пришёл и алкоголь ему становится не нужен.Владимир EвтушенкоФуеплёт, что ни алкаш, тог верующий. Задолбал ты своим дебилизмом, пустоголовый фанатик РПЦ. "Человек пришедший к Богу, начинает понимать, зачем он в этот мир пришёл и алкоголь ему становится не нужен." Врёшь нагло.Наум НаумовВован, поведай удивлённой публике, какой смысл в твоей жизни? И почему ты не стал алкашом? Коммунизм головного мозга ведь не препятствует употреблению спиртных напитков.ирина Северова северова (гуляева)Алкоголиков вылечить НЕ МОРЖНО...Комментировать
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