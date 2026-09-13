Шотландия, Уэльс и Ольстер намерены потребовать референдумы о независимости

Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию, которая может ускорить процесс распада Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: погром...
- ГБ Дмитриев оценил п...
- ГБ Трамп рассказал, ...
Какая там "велико"Британия?!! ОСТРОВ!! А сейчас, если выйдут все желающие из состава монстра, останутся только . ЛОНДОН В СМОГЕ И ГРЯЗНАЯ ВОНЮЧАЯ ТЕМЗА И все... Тьфу!!