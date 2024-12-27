Сотрудники полиции и общественники Республики Коми поддержали Всероссийскую акцию «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники полиции и председатель Общественного совета при ОМВД России по Усть-Цилемскому району Ольга Поздеева перевоплотились в сказочных героев и подарили новогоднее настроение ребятам из многодетных семьей района и детям сотрудников органов внутренних дел.