Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Большой Советской обнаружили неизвестный домонгольский храм (фото)

На Большой Советской обнаружили неизвестный домонгольский храм (фото)

Археологи Смоленской экспедиции ИА РАН подвели промежуточные итоги исследований на месте схода грунта на склоне между улицами Большая Советская и Парижской Коммуны.

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