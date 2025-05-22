Задержаны подростки, планировавшие теракт в Вышнем Волочке накануне Дня Победы

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Задержаны двое подростков, которые планировали совершить теракт в Вышнем Волочке Тверской области в преддверии празднования Дня Победы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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