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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Равинскис подписал 2-летний контракт с «Ванкувером» с зарплатой 872,5 тысяч долларов. Форвард сыграл 7 матчей за Латвию на ЧМ-2025

22-летний латвийский нападающий подписал соглашение с канадским клубом на два года. Его оклад в НХЛ составит 775 тысяч долларов с подписным бонусом в размере 97,5 тысяч долларов.

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