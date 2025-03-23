Сколько можно "сидеть в телефоне" без вреда здоровью

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глаза человека в современно мире испытывают огромную нагрузку, для которой они изначально не предназначались Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им.