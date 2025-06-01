Прыжок стоил сыну мигрантов 100 тысяч. Дальше - тюрьма или депортация?

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Русский компас Скриншот видео ТГ-канала "Mash". Дело о подлом ударе по девочке в школе несколько раз пытались закрыть.

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Комментарии
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Сергей Олейников
Нужно этого детеныша вместе с мамой и директором школы довезти до границы в чем есть и выкинуть за пределы страны отобрав паспорт. Нехай его Алиев потом устраивает в своей стране.
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7 час.
Гулька
В нашей стране творится настоящий идиотизм! До каких пор эти грязные ушлепки будут творить такой беспредел? Этого гаденыша и его семейку нужно выкинуть из страны без денег и имущества как старую грязную тряпку...
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3 час.
Evgenija Palette
Дикий ПОДОНОК.
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3 час.
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