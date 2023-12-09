Более 7 тысяч писем-треугольников с информацией о Героях Отечества раздали нижегородцам Волонтеры Победы

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В преддверии памятной даты активисты движения «Волонтеры Победы» вышли на центральные улицы и площади во всех муниципалитетах Нижегородской области, чтобы раздать жителям письма-треугольники с информацией о героях, внесших вклад в защиту Родины.
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