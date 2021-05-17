Синоптики обещают волгоградцам сильный ветер

Погода за последние месяцы стала настолько переменчивой, что уже не знаешь, к чему готовиться. Поистине летняя жара, установившаяся в Волгоградской области после майских праздников, чуть спадёт только к среде, когда днём ожидается до 24-25 градусов.
Погода за последние месяцы стала настолько переменчивой, что уже не знаешь, к чему готовиться. Поистине летняя жара, установившаяся в Волгоградской области после майских праздников, чуть спадёт только к среде, когда днём ожидается до 24-25 градусов.
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