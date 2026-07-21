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ФСБ предотвратила теракт на промышленном предприятии Урала

ФСБ предотвратила теракт на промышленном предприятии Урала

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт спецслужб Украины в отношении одного из крупных промышленных предприятий на Урале, готовивший теракт 60-летний житель Тюмени ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления.

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