ФСБ предотвратила теракт на промышленном предприятии Урала

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт спецслужб Украины в отношении одного из крупных промышленных предприятий на Урале, готовивший теракт 60-летний житель Тюмени ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления.
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