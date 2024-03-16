Антонов: хакерские атаки на ресурсы ДЭГ проходят не без помощи Запада

Хакерские атаки на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента России совершаются не без помощи западных стран, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в Telegram-канале российского диппредставительства.
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