Новый кроссовер Freelander 8 будет продаваться в России

Новый кроссовер Freelander 8 появится на российском рынке после старта продаж в Китае, возможность экспорта в Россию уже прорабатываются, заявил в интервью «Российской газете» директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.
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