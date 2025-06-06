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Царьград

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Акции Tesla падают на 14% после ссоры Илона Маска и Дональда Трампа

Акции Tesla падают на 14% после ссоры Илона Маска и Дональда Трампа

Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом привел к падению акций Tesla на 14%. Маск прекратил общение с инвесторами Кремниевой долины, а его критика бюджетного проекта США вызвала публичную перепалку с Трампом.

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