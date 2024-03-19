Пенсионер из Петербурга обеспечен лекарствами по требованию прокуратуры

Пенсионер получил необходимые для жизни лекарства по требованию прокуратуры. В ответ на жалобу 78-летнего жителя Центрального района, прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в части обеспечения льготных категорий граждан медицинскими препаратами.