Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лиза
    Да хоть лопните, мы выбрали своего президента, и вам придется с этим жить)))))Блинкен заблокиро...
  • Валерий Бирюков
    С головой, что ли не дружите: аргументы против фактов? Пишите о победе Трампа, а на фотке - Байден!Трамп выиграл пра...
  • Валерий Бирюков
    Как бы потом не пришлось горько сожалеть.Гуцул: Гагаузия н...

Пенсионер из Петербурга обеспечен лекарствами по требованию прокуратуры

Пенсионер из Петербурга обеспечен лекарствами по требованию прокуратуры

Пенсионер получил необходимые для жизни лекарства по требованию прокуратуры. В ответ на жалобу 78-летнего жителя Центрального района, прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в части обеспечения льготных категорий граждан медицинскими препаратами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх