«Роснефть» укрепляет «Платформу добрых дел». Работники Ангарского завода полимеров провели волонтерскую акцию «Собери ребенка в школу»

Ко Дню знаний сотрудники «Ангарского завода полимеров» (входит в структуру НК «Роснефть») провели акцию для детей «Собери ребёнка в школу» и помогли подготовиться к новому учебному году школьникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.