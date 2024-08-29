«Роснефть» укрепляет «Платформу добрых дел». Работники Ангарского завода полимеров провели волонтерскую акцию «Собери ребенка в школу»

Ко Дню знаний сотрудники «Ангарского завода полимеров» (входит в структуру НК «Роснефть») провели акцию для детей «Собери ребёнка в школу» и помогли подготовиться к новому учебному году школьникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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