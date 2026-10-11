Руслан Коцаба: Зеленский заявляет о предательстве, но Киев сам довёл Вашингтон до жёсткого шага

Почему переговоры в Майами закончились уже в первый день? Какие ошибки украинской делегации привели к досрочному завершению встречи? Почему Дональд Трамп решил снять санкции с российского дизеля именно сейчас? И что должно произойти, чтобы прямые переговоры с Россией стали реальностью? Сильный диктует правила Сильному и чёрт не брат, а бессильного и куры заклюют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Диана Панченко: О...
- Ростислав Ищенко:...
- Диана Панченко: М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым