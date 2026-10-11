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Говорит Европа ⚡

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Руслан Коцаба: Зеленский заявляет о предательстве, но Киев сам довёл Вашингтон до жёсткого шага

Руслан Коцаба: Зеленский заявляет о предательстве, но Киев сам довёл Вашингтон до жёсткого шага

Почему переговоры в Майами закончились уже в первый день? Какие ошибки украинской делегации привели к досрочному завершению встречи? Почему Дональд Трамп решил снять санкции с российского дизеля именно сейчас? И что должно произойти, чтобы прямые переговоры с Россией стали реальностью? Сильный диктует правила Сильному и чёрт не брат, а бессильного и куры заклюют.

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