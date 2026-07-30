Названа страна-лидер по экологической устойчивости

Эстония стала лидером по сокращению выбросов и развитию возобновляемой энергетики среди стран мира. В тройку лучших также вошли Люксембург и Великобритания, а Бангладеш, Индия, Лаос и Вьетнам замкнули список, следует из Индекса экологической эффективности (EPI).