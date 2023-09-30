В отношении автомобильных подшипников существует огромное количество мифов и заблуждений, многие из которых появились не без помощи «народного творчества» и желания сэкономить там, где этого точно не нужно делать.
7 заблуждений о подшипниках, которые пора развеять
Комментарии
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александр муравьев
Не знаю как сейчас, но в нулевых все новые двигатели разбирал и закрытые подшипники смазывал. Смазки каплю наносили. А убедился в этом после того как новый четырёхсторонний деревообрабатывающий станок В три дня лишился двух из четырёх двигателей.
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4 час.
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