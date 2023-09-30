7 заблуждений о подшипниках, которые пора развеять

александр муравьев

Не знаю как сейчас, но в нулевых все новые двигатели разбирал и закрытые подшипники смазывал. Смазки каплю наносили. А убедился в этом после того как новый четырёхсторонний деревообрабатывающий станок В три дня лишился двух из четырёх двигателей.