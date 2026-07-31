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Медведев, Рублев, Бублик, Де Минаур сыграют на турнире в Пекине, Синнер будет защищать титул

Даниил Медведев , Андрей Рублев , Янник Синнер , Александр Бублик ,  Алекс де Минаур ,  Феликс Оже-Альяссим подтвердили участие на ATP 500 в Пекине, Синнер – двукратный чемпион турнира, он будет защищать титул.

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