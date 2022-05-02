Мальчик спас тонущего одноклассника в Семее

Школьник спас жизнь своему однокласснику, который тонул в реке в Семее. Семиклассник смог оказать первую медицинскую помощь пострадавшему другу, сообщается в В минувшее воскресенье в дежурную часть Ауэзовского отдела полиции поступило сообщение от очевидца, который утверждал, что в районе "Чайки" в Иртыше утонул несовершеннолетний мальчик.