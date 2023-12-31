Российский ритейлер заметил рост потребления премиальных продуктов в 2023 году

Ритейлер «Азбука вкуса», специализирующийся на продаже качественных и эксклюзивных продуктов питания, по результатам 2023 года выделили две параллельные тенденции покупательского поведения у разных категорий клиентов.
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