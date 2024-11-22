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Песков: РФ автоматически предупредила США за 30 минут до пуска «Орешника»

Песков: РФ автоматически предупредила США за 30 минут до пуска «Орешника»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва в автоматическом режиме предупредила Вашингтон о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.

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