Песков: РФ автоматически предупредила США за 30 минут до пуска «Орешника»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва в автоматическом режиме предупредила Вашингтон о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.
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