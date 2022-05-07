В Хабаровском крае сотрудники полиции совместно с членами Общественного совета вручили первые паспорта юным гражданам

Перед вручением паспорта для всех присутствующих прозвучал Гимн Российской Федерации. С напутственным словом выступил начальник отдела МВД России по Советско-Гаванскому району подполковник полиции Юрий Шевчук, он призвал ребят быть настоящими патриотами своей страны и с гордостью нести звание гражданина Российской Федерации.
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