Daily Storm

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В ЛНР сообщили о наемниках из более чем 30 стран, воюющих в Донбассе на стороне Украины

В ЛНР сообщили о наемниках из более чем 30 стран, воюющих в Донбассе на стороне Украины

Киев перебрасывает боевиков на Лисичанский участок из-за бегства с этих позиций военных ВСУПодполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Донбассе сейчас находятся наемники из свыше чем 30 стран.

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