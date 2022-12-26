В ЛНР сообщили о наемниках из более чем 30 стран, воюющих в Донбассе на стороне Украины

Киев перебрасывает боевиков на Лисичанский участок из-за бегства с этих позиций военных ВСУПодполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на линии боевого соприкосновения в Донбассе сейчас находятся наемники из свыше чем 30 стран.