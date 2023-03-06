В рамках игр «Дети Азии» во время «Эстафеты дружбы» пришлось поменять правила

Об этом рассказал главный судья Александр Бессмертных. В рамках соревнований каждый последующий спортсмен замыкает предыдущего, но некоторые гости, например, сборная Кыргызстана, самостоятельно приняли решение пробежать вместо 10 км, всего 5.