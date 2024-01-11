Гарсия о своей статистике против Остапенко: «Погодите, как я проиграла этот матч?»

Она уступила во втором круге со счетом 4:6, 7:5, 4:6. Гарсия репостнула скриншот со статистикой матча, где видно, что у нее лучше показатели по эйсам, виннерсам, невынужденным ошибкам и мячам, выигранным на второй подаче.