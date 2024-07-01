Шоумен Александр Ревва опубликовал кадры со своей свадьбы

Певец, шоумен Александр Ревва и его жена Анжелика сыграли свадьбу после 20 лет отношений. Пара официально зарегистрировала брак в 2007 году, а в годовщину этого события супруги решили устроить большой праздник, пригласив много гостей.
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