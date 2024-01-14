Стало известно о массовых отключениях электроснабжения в Ростове-на-Дону и Азове. «Город Ростов-на-Дону, в 06:01 произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей: ул.
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