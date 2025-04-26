Поляков прокомментировал остановку движения поездов в метро Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков прокомментировал инцидент на Фрунзенской линии метрополитена 25 апреля, где из-за технической неисправности остановился поезд на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Московские ворота».
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